Григорий Иванов: Не боюсь того, что качество чемпионата упадет в связи с расширением

- Если ничего не делать, футбол в стране придет в упадок. С нашей географией нужно большое количество команд. Я не боюсь того, что качество чемпионата упадет. У нас в стране все почему-то мечтают о том, чтобы все 16 клубов были равны. Это фантастика, такого нет нигде в мире, - цитирует Иванова RT.
Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что абсолютное большинство представителей клубов высказались за расширение РПЛ.
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