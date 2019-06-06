Григорий Иванов: Не боюсь того, что качество чемпионата упадет в связи с расширением - Советский спорт
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06 июня 2019 16:26Футбол

Григорий Иванов: Не боюсь того, что качество чемпионата упадет в связи с расширением

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о возможном расширении российской премьер-лиги до 18 клубов.

- Если ничего не делать, футбол в стране придет в упадок. С нашей географией нужно большое количество команд. Я не боюсь того, что качество чемпионата упадет. У нас в стране все почему-то мечтают о том, чтобы все 16 клубов были равны. Это фантастика, такого нет нигде в мире, - цитирует Иванова RT.

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