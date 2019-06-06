Александр Точилин: Расширение лиги станет неким гарантом спокойствия для «Сочи»

ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезонья Первые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.

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Приезд Мактавиша и возвращение Знарка. Кто будет тренировать клубы КХЛ «Локомотив» вновь пригласил иностранного специалиста, «Ак Барс» покинул Зинэтула Билялетдинов, а Олег Знарок поработает в «Спартаке».

Виктория Азаренко: Отец моего сына? Давайте не будем об этом Слепой жребий свел во втором круге чемпионата Франции две первых ракетки мира, бывшую и нынешнюю – Викторию Азаренко и Наоми Осаку.

Криштиану возвращается. Что нужно знать о матче Португалия – Швейцария В среду вечером в первом полуфинале дебютного розыгрыша Лиги наций встретятся Португалия и Швейцария.

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«Что рассказал Черчесов о Сан-Марино – секрет» Сборная России провела последнюю тренировку в Новогорске перед вылетом в Саранск, где 8 июня проведет отборочный матч Евро-2020 против санмаринцев.

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