Александр Точилин: Расширение лиги станет неким гарантом спокойствия для «Сочи» - Советский спорт
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06 июня 2019 16:34Футбол

Александр Точилин: Расширение лиги станет неким гарантом спокойствия для «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин – о решении расширить российскую премьер-лигу до 18 клубов.

- Идея хорошая для таких клубов, как «Сочи». Конечно, мы не думаем о том, что в первом сезоне РПЛ нас постигнет неудача, но увеличение лиги, безусловно, станет неким гарантом спокойствия и веры в себя, - цитирует Точилина RT.

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