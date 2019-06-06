Александр Точилин: Расширение лиги станет неким гарантом спокойствия для «Сочи»

- Идея хорошая для таких клубов, как «Сочи». Конечно, мы не думаем о том, что в первом сезоне РПЛ нас постигнет неудача, но увеличение лиги, безусловно, станет неким гарантом спокойствия и веры в себя, - цитирует Точилина RT.
Ранее глава РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал возможные варианты обмена клубами между элитным и первым дивизионом (ФНЛ).
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного. Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года? Что стало с французами, которых 20 лет назад Россия разбила на «Стад де Франс»Вспоминаем, чем сейчас занимаются чемпионы мира-1998, которых сборная Олега Романцева 5 июня 1999 года в эффектном стиле обыграла на знаменитом стадионе в Сен-Дени с дублем Александра Панова и победным голом Валерия Карпина. Дмитрий Пирог: Боксер - политик? А в чем проблема?Бывший чемпион мира в среднем весе по версии WBO Дмитрий Пирог стал гостем «Советского спорта». «Яжемать» не может ждать? Новый скандал с Сереной УильямсНе успела Серена Уильямс покинуть Париж после поражения в третьем круге от Софии Кенин, как снова стала участницей скандала. Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. «Ну и что теперь скажут те, кто вывешивал флаги «Давайте вернем Бердыева»?»Бывший тренер «Рубина» Дмитрий Кузнецов, который в разные годы ассистировал в Казани Ринату Билялетдинову, Валерия Чалому и Хави Грасии, прокомментировал уход из клуба Курбана Бердыева. Приезд Мактавиша и возвращение Знарка. Кто будет тренировать клубы КХЛ«Локомотив» вновь пригласил иностранного специалиста, «Ак Барс» покинул Зинэтула Билялетдинов, а Олег Знарок поработает в «Спартаке».
Виктория Азаренко: Отец моего сына? Давайте не будем об этомСлепой жребий свел во втором круге чемпионата Франции две первых ракетки мира, бывшую и нынешнюю – Викторию Азаренко и Наоми Осаку. Криштиану возвращается. Что нужно знать о матче Португалия – ШвейцарияВ среду вечером в первом полуфинале дебютного розыгрыша Лиги наций встретятся Португалия и Швейцария. Роман Бабаев раскрыл главный секрет нового календаря премьер-лигиПо окончании заседания РПЛ генеральный директор ЦСКА ответил на вопросы журналистов. Во-первых, был задан вопрос, касающийся нового календаря премьер-лиги. «Что рассказал Черчесов о Сан-Марино – секрет»Сборная России провела последнюю тренировку в Новогорске перед вылетом в Саранск, где 8 июня проведет отборочный матч Евро-2020 против санмаринцев. «Магнитка» разорвала рынок, а «Локомотив» поменял легионеров. Топ-трансферов КХЛПереходы Ландера, Локтионова и Да Косты – лучшие трансферы первого месяца межсезонья КХЛ. Анна Блинкова: Французы восприняли мой жест как неслыханную наглость20-летняя россиянка – о турнире «Ролан Гаррос», в котором она дошла до третьего круга, где сыграет с американкой Мэдисон Кис. «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. Карен Хачанов: Взял Оливье, очень доволенПервая ракетка России Карен Хачанов продолжает побеждать на «Ролан Гарросе». Дебют Хандожко в UFC и битва Ян — Ривера в Чикаго. Главные бои июня в ММАРоссиянин Сергей Хандожко дебютирует в UFC, Петр Ян проведет очередной поединок на пути к титульному поединку, а Валентина Шевченко будет защищать пояс в схватке против Джессики Ай. «Советский спорт» рассказывает о самых интересных поединках июня в смешанных единоборствах. Геннадий Машьянов: Это закат карьеры Джошуа. Он – искусственно раздутая фигураИзвестный российский тренер Геннадий Машьянов назвал «раздутой» фигуру британского экс-чемпиона мира Энтони Джошуа, и заявил, что победа Энди Руиса не является сенсацией. «Главное – захватить внимание болельщика». Прошел хоккейный семинар по маркетингуВ Москве состоялся маркетинговый семинар участием представителей клубов КХЛ, МХЛ и ЖХЛ. Мероприятие прошло в офисе компании «Мегафон». Андрей Червиченко: Аргументы Федуна против расширения – бред!Бывший президент «Спартака» поделился мнением о решении клубов премьер-лиги увеличить число участников турнира с 16 до 18. Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. Сергей Ковалев: Цель – стать абсолютным чемпионом мираЧемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе рассказал о своей подготовке к поединку против британца Энтони Ярда, который должен пройти в Челябинске. Не сузить бы мастерство! Мнения экспертов о переходе на канадские коробкиНа конгрессе ИИХФ президент этой организации Рене Фазель объявил, что ЧМ-2020 в Швейцарии пройдет на площадках канадского формата – 60x26 метров. Сомбреро вместо шлема – как отдыхают хоккеистыШтурм Алтая, победа над тещей и никакого льда! Обзор соцсетей. Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране. Виктор Демьяненко: Санчес – не тренер. Посмотрите на бои Головкина и ГассиеваСеребряный призер московской Олимпиады и чемпион Европы Виктор Демьяненко поделился ожиданиями от поединка Геннадия Головкина и Стива Роллса. Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок? «Бостон» вновь не сдержал Тарасенко. «Сент-Луис» сравнял счет в серииИнтрига в финале Кубка Стэнли закрутилась до предела. Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.