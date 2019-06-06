Администрация Татарстана не вмешивается в дела «Рубина»

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова сообщила, что местные власти не вмешиваются в кадровую политику казанского «Рубина».
– Мы не комментируем решение клуба, это самостоятельная организация, которая самостоятельно принимает кадровые решения, – передает слова Галимовой ТАСС.
6 июня и. о. главного тренера «Рубина» стал известный в прошлом футболист, участник Евро-2004 Роман Шаронов. Он сменил на этом посту Курбана Бердыева.
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