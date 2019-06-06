Александр Медведев: Игра в слякоть и мороз – это другая игра с мячом

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в целом одобряет идею расширения российской премьер-лиги с 16 команд до 18, но с оговорками.
– Давайте дождемся итогов по этой теме. При условии, что будут среднесрочные финансовые гарантии, что будут выполнены все требования по инфраструктуре, включая стадионную, транспортную, что болельщики будут чувствовать себя комфортно на аренах, то увеличение количества матчей в РПЛ – это хорошо
Календарь должен учитывать климатический фактор. Играть в слякоть и мороз, как все хорошо знают, – это уже не футбол, а другая игра с мячом. Огульно голосовать, я надеюсь, никто не будет, а при условии выполнения необходимых критериев реализация этой идеи была бы очень хороша, – приводит слова Медведева «РИА Новости».
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