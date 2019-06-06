Сергей Кирьяков: Мне непонятно, к чему приведет решение о расширении РПЛ - Советский спорт
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06 июня 2019 18:27Футбол

Сергей Кирьяков: Мне непонятно, к чему приведет решение о расширении РПЛ

Футбольный эксперт Сергей Кирьяков прокомментировал возможное расширение российской премьер-лиги до 18 команд.

- Мне непонятно, к чему все это приведет. С одной стороны будет больше игр, с другой – нужны ли клубы, которые наверняка будут испытывать финансовые проблемы? Это будет как эксперимент, и мы просто потеряем один сезон, потому что не будет спортивного интереса, никто не будет вылетать.

Не знаю, что из этого получится. Пока не понимаю, что это такое. У меня в голове многие вещи не укладывается. Есть ли у нас столько клубов с хорошими стадионами, финансовой независимостью? Не знаю. Судя по тому, что у нас каждый год есть проблемные клубы, как в РПЛ, так и в ФНЛ, которые уходят в низшие лиги, наверняка будут трудности, - приводит слова Кирьякова «Евро-футбол».

Напомним, что сегодня на заседании клубов РПЛ абсолютное большинство представителей команд высказалось за расширение числа команд в премьер-лиге.

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