Сергей Кирьяков: Мне непонятно, к чему приведет решение о расширении РПЛ

- Мне непонятно, к чему все это приведет. С одной стороны будет больше игр, с другой – нужны ли клубы, которые наверняка будут испытывать финансовые проблемы? Это будет как эксперимент, и мы просто потеряем один сезон, потому что не будет спортивного интереса, никто не будет вылетать.
Не знаю, что из этого получится. Пока не понимаю, что это такое. У меня в голове многие вещи не укладывается. Есть ли у нас столько клубов с хорошими стадионами, финансовой независимостью? Не знаю. Судя по тому, что у нас каждый год есть проблемные клубы, как в РПЛ, так и в ФНЛ, которые уходят в низшие лиги, наверняка будут трудности, - приводит слова Кирьякова «Евро-футбол».
Напомним, что сегодня на заседании клубов РПЛ абсолютное большинство представителей команд высказалось за расширение числа команд в премьер-лиге.
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