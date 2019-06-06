Глава ФНЛ: Проблем с проведением чемпионата не возникнет

Глава Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игорь Ефремов, комментируя возможное расширение российской премьер-лиги (РПЛ), отметил, что его организация всегда сможет найти новых участников.
– Проблем с проведением чемпионата ФНЛ не возникнет. У нас нет сложностей с набором участников, вакантные места займут клубы ПФЛ и те, кто покинет РПЛ по спортивному принципу. На зрелищность и качество футбола это тоже не повлияет. Да, лидеры уйдут, но их место точно не будет пустовать. Перед глазами яркий пример «Нижнего Новгорода», клуба, которого еще несколько лет назад просто не существовало в ФНЛ, – приводит слова Ефремова RT.
Считается, что РПЛ расширится до 18 команд в сезоне-2020/21.
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