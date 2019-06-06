Чалов назван лучшим игроком ЦСКА в мае

По итогам голосования среди армейских болельщиков Чалов набрал 53% всех голосов. Второе место занял Марио Фернандес (11%), замкнул тройку лидеров Иван Обляков (10%).
Напомним, что Чалов сыграл всех четырех матчах за ЦСКА в мае и забил три гола - два «Крыльям Советов» и один «Ахмату».
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