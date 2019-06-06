«Химки» подписали обладателя Кубка России

Полузащитник Алексей Скворцов сменил «Нижний Новгород» на «Химки», сообщает сайт подмосковного клуба.
Скворцов – воспитанник «Зенита». Ранее он играл за армянский «Гандзасар», «Карелию», кировское «Динамо», «Енисей», «Волгарь», «Тамбов» и «Тосно». В составе последних он выиграл Кубок России-2017/18.
В сезоне-2018/19 Скворцов провел в ФНЛ 26 матчей, в которых забил два мяча.
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