Голландия – Англия: стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд.
Голландия: Силлессен, Де Лигт, Ван Дейк, Блинд, Бергвейн, Де Роон, Де Йонг, Думфрис, Вейналдум, Бабел, Депай
Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магуайр, Делф, Чилуэлл, Райс, Баркли, Санчо, Стерлинг, Рэшфорд
Матч начнется в 21:45 мск.
Победитель этой встречи в финале турнира сыграет с Португалией. Проигравший – в матче за 3-е место с Швейцарией. Матчи пройдут 9 июня.
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