Голландия – Англия: стартовые составы

Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.

Кубок Стэнли VS Кубок Гагарина: какой из них круче? За Кубок Стэнли говорит история, а за Гагарина – вес и название.

Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный Драчев Сегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.

Андрей Червиченко: Аргументы Федуна против расширения – бред! Бывший президент «Спартака» поделился мнением о решении клубов премьер-лиги увеличить число участников турнира с 16 до 18.

Более сенсационным было только поражение Тайсона. Что случилось в Нью-Йорке Обладатель трех поясов чемпиона мира в тяжелом весе британец Энтони Джошуа потерпел поражение от американца Энди Руиса.

Анна Блинкова: Французы восприняли мой жест как неслыханную наглость 20-летняя россиянка – о турнире «Ролан Гаррос», в котором она дошла до третьего круга, где сыграет с американкой Мэдисон Кис.

Роман Бабаев раскрыл главный секрет нового календаря премьер-лиги По окончании заседания РПЛ генеральный директор ЦСКА ответил на вопросы журналистов. Во-первых, был задан вопрос, касающийся нового календаря премьер-лиги.

Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеру Четырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.

Не сузить бы мастерство! Мнения экспертов о переходе на канадские коробки На конгрессе ИИХФ президент этой организации Рене Фазель объявил, что ЧМ-2020 в Швейцарии пройдет на площадках канадского формата – 60x26 метров.

Втроем – в третий круг. Хачанов, Блинкова и Александрова вышли в 1/16 финала В пятый день Открытого чемпионата Франции на корты Парижа вышло четверо россиян. И трое добились побед.

Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мира Последняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру.

Сергей Ковалев: Цель – стать абсолютным чемпионом мира Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе рассказал о своей подготовке к поединку против британца Энтони Ярда, который должен пройти в Челябинске.

Сергей Кузьмин: Победа Руиса над Джошуа не случайна Российский тяжеловес Сергей Кузьмин поделился впечатлениями от поединка Энтони Джошуа и Энди Руиса, а также не выразил особого интереса к бою Геннадия Головкина со Стивом Роллсом.