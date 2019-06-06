Голландия – Англия: стартовые составы - Советский спорт
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06 июня 2019 21:17ФутболАбушкин Руслан

Голландия – Англия: стартовые составы

Сегодня на стадионе «Афонсу Энрикеш» в португальском Гимарайнше состоится полуфинал Лиги наций между сборными Голландии и Англии.

Стали известны стартовые составы команд.

Голландия: Силлессен, Де Лигт, Ван Дейк, Блинд, Бергвейн, Де Роон, Де Йонг, Думфрис, Вейналдум, Бабел, Депай

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магуайр, Делф, Чилуэлл, Райс, Баркли, Санчо, Стерлинг, Рэшфорд

Матч начнется в 21:45 мск.

Победитель этой встречи в финале турнира сыграет с Португалией. Проигравший – в матче за 3-е место с Швейцарией. Матчи пройдут 9 июня.

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