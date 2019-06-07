Голландия сыграет с Португалией в финале Лиги наций - Советский спорт
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07 июня 2019 00:32ФутболКоноплев Александр

Голландия сыграет с Португалией в финале Лиги наций

Определились финалисты.

В полуфинальном матче заключительного этапа Лиги наций Голландия обыграла Англию – 3:1.

В составе победителей голом отметился экс-игрок «Спартака» Квинси Промес. Он забил на 114-й минуте при счете 2:1.

В финальном матче Голландия сыграет с Португалией. Матч состоится 9 июня.

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