Голландия сыграет с Португалией в финале Лиги наций

В полуфинальном матче заключительного этапа Лиги наций Голландия обыграла Англию – 3:1.
В составе победителей голом отметился экс-игрок «Спартака» Квинси Промес. Он забил на 114-й минуте при счете 2:1.
В финальном матче Голландия сыграет с Португалией. Матч состоится 9 июня.
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