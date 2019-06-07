Шунин: Были предложения из MLS, но я хочу остаться в «Динамо». Это клуб моей жизни - Советский спорт
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07 июня 2019 07:06ФутболГичунцев Артур

Шунин: Были предложения из MLS, но я хочу остаться в «Динамо». Это клуб моей жизни

Российский футболист выступает за первую команду бело-голубых с 2007 года.

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин рассказал о планах на будущее.

«Закончился ли мой контракт с «Динамо»? Заканчивается в конце июня. Подписан ли новый? Нет, но переговоры идут. Сейчас я нахожусь в сборной и сосредоточен только на национальной команде. Все контрактные вопросы оставил своему агенту. Надеюсь, все закончится хорошо.

Думаю, сейчас идут обсуждения того, как дальше будет развиваться клуб и кто из игроков нужен команде. В первую очередь нужно подписать контракты с тренерским штабом. Наверное, занимаются этим, а потом уже перейдут к игрокам. При этом параллельно ведутся переговоры и с футболистами. Повторюсь, мой агент сейчас общается с клубом.

Допускаю ли возможность смены команды? Чем ближе окончание контракта, тем чаще приходится думать об этом. Были предложения из MLS, Турции и России. Конечно, мой приоритет – остаться с «Динамо». Это клуб всей моей жизни. Тем более сейчас мы наконец вернулись на наш родной стадион. Но к окончанию контракта понимаю, что надо перестраховываться и думать о других вариантах. Потому что я хочу играть, чувствую в себе силы и вижу, что в каждом сезоне продолжаю прогрессировать», – заявил голкипер «Известиям».

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