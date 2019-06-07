Источник: Ригони хочет покинуть «Зенит» и вернуться в Аргентину В минувшем сезоне он провел 24 матча, забил 6 голов и отдал 3 голевых передачи.

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони планирует сменить клубную прописку. Об этом заявил аргентинский журналист Матиас Бастос Милла.

«Его окружение хочет, чтобы он покинул российский клуб. В прошлом сезоне он играл очень мало, из-за чего не попал в заявку сборной Аргентины на Кубок Америки.

Судя по всему, инициатива об уходе в «Боку» исходит именно со стороны футболиста», – заявил Милла в эфире TNT Sports.

26-летний Ригони перебрался в РПЛ из «Индепендьенте» в 2017 году за 9 млн евро.