Источник: Ригони хочет покинуть «Зенит» и вернуться в Аргентину

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони планирует сменить клубную прописку. Об этом заявил аргентинский журналист Матиас Бастос Милла.
«Его окружение хочет, чтобы он покинул российский клуб. В прошлом сезоне он играл очень мало, из-за чего не попал в заявку сборной Аргентины на Кубок Америки.
Судя по всему, инициатива об уходе в «Боку» исходит именно со стороны футболиста», – заявил Милла в эфире TNT Sports.
26-летний Ригони перебрался в РПЛ из «Индепендьенте» в 2017 году за 9 млн евро.
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