Френки де Йонг: У Англии было много свободного пространства Голландия нанесла поражение Англии и вышла в финал Лиги наций.

Полузащитник сборной Голландии Френки де Йонг подвел итоги полуфинала Лиги наций с Англией (3:1) на стадионе «Афонсу Энрикеш» в Гимарайнше.

«В перерыве Рональд Куман сказал, чтобы мы продолжали в том же духе, – приводит слова 22-летнего голландца официальный сайт УЕФА. – У них было много свободного пространства между линиями защиты и полузащиты, но нам нужно было немного лучше работать с мячом в третьей зоне».

Напомним, Голландия сравняла счет на 73-й минуте, а в дополнительное время вырвала победу.

Теперь в воскресенье в Порту Голландия сыграет в финале с Португалией, а в Гимарайнше Англия и Швейцария разыграют третье место.

Отметим, что Де Йонга признали лучшим игроком матча с Англией.