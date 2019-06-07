Френки де Йонг: У Англии было много свободного пространства

Полузащитник сборной Голландии Френки де Йонг подвел итоги полуфинала Лиги наций с Англией (3:1) на стадионе «Афонсу Энрикеш» в Гимарайнше.
«В перерыве Рональд Куман сказал, чтобы мы продолжали в том же духе, – приводит слова 22-летнего голландца официальный сайт УЕФА. – У них было много свободного пространства между линиями защиты и полузащиты, но нам нужно было немного лучше работать с мячом в третьей зоне».
Напомним, Голландия сравняла счет на 73-й минуте, а в дополнительное время вырвала победу.
Теперь в воскресенье в Порту Голландия сыграет в финале с Португалией, а в Гимарайнше Англия и Швейцария разыграют третье место.
Отметим, что Де Йонга признали лучшим игроком матча с Англией.
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