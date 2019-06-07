Гарет Саутгейт: Я требую от защитников сложной игры возле своих ворот

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт назвал причины поражения от Голландии (1:3) в матче ½ финала Лиги наций на стадионе «Афонсу Энрикеш» в Гимарайнше.
«Усталость сыграла свою роль (при ошибках в обороне), – приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА. – Я требую от них сложной игры возле своих ворот, но если бы мы не играли так, то вообще бы сюда не попали. Мы уступили не из-за нашей манеры игры, а из-за плохого исполнения и усталости».
Напомним, сборная Англии пропустила два гола в дополнительное время после ошибок защитников.
Теперь в воскресенье Англия сыграет со Швейцарией в матче за третье место, который также пройдет в Гимарайнше.
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