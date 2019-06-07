Гарри Кейн: Англия была в нескольких дюймах от победы - Советский спорт
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07 июня 2019 10:41ФутболЛипкин Антон

Гарри Кейн: Англия была в нескольких дюймах от победы

Англия проиграла Голландии в полуфинале Лиги наций.

Форвард сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал поражение от Голландии (1:3) в полуфинале Лиги наций на стадионе «Афонсу Энрикеш» в Гимарайнше.

«После перерыва мы сели слишком глубоко, – приводит слова 25-летнего нападающего официальный сайт УЕФА. – Лишь когда они сравняли счет, мы снова пошли вперед.

Сегодня у нас не получилось, мы знаем, что наделали ошибок. Мы были в нескольких дюймах от победы, но просто не повезло».

Отметим, что Кейн, впервые сыгравший после травмы голеностопа на прошлой неделе, вышел на замену в перерыве и всего провел на поле 75 минут.

В воскресенье в матче за третье место также в Гимарайнше Англия сыграет со Швейцарией.

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