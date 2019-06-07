Аспиликуэта и Начо могут перейти в «Интер» по инициативе Конте - Советский спорт
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07 июня 2019 10:55ФутболГичунцев Артур

Аспиликуэта и Начо могут перейти в «Интер» по инициативе Конте

Об этом сообщает Marca.

Новый наставник миланского «Интера» Антонио Конте попросил руководство клуба оформить трансфер защитника «Челси» Сесара Аспиликуэты.

Согласно источнику, специалист также хочет видеть в своей команде Начо Фернандеса, который выступает за мадридский «Реал». Таким образом, как пишет источник, итальянец хочет обновить оборону.

Отмечается, что тренер «нерадзурри» не против возможного перехода Фернандо Льоренте. Напомним, этим летом у форварда заканчивается контракт с «Тоттенхэмом».

Ранее сообщалось, что Конте попросил «Интер» оформить трансфер Гарета Бэйла.

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