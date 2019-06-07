Станислав Черчесов: Наша цель – вывести Дзюбу на пик формы

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался в адрес нападающего Артема Дзюбы, а также отметил его сильные стороны.
«Артем еще в 18-летнем возрасте играл у меня в «Спартаке», я его хорошо знал. Можно вдохновлять его или нет, но самое главное – футболист сам мотивированный. Он отлично подготовился к чемпионату мира внутренне, психологически.
Цель тренерского штаба – выстроить подготовку так, чтобы к определенному моменту Дзюба выходил на пик формы. Но, повторюсь, личная мотивация играет здесь огромную роль. Мы знаем его характер, знаем, что ему надо для проявления своих лучших качеств. Это командная работа: и он сам, и мы.
В каждой команде должен присутствовать лидер. Если их несколько, вообще идеально. Да, есть установки, собрания. Но есть и раздевалка, где ребята должны сами между собой регулировать какие-то вещи. Артем это делать умеет. Естественно, мы его в этом плане поддерживаем», – цитирует Черчесова пресс-служба УЕФА.
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