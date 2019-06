«Ливерпуль» представил гостевую форму (фото)

«Ливерпуль» опубликовал в официальном твиттере клуба фото гостевой формы на следующий сезон.

FRESH 😍



Love our @NBFootball 19/20 away kit as much as we do, Reds? 🔥 https://t.co/xtZslFo3cA 🔥 #LiveIt pic.twitter.com/Zt3nSlTXgS