«Ливерпуль» представил гостевую форму (фото) Она выполнена в бело-синих цветах.

«Ливерпуль» опубликовал в официальном твиттере клуба фото гостевой формы на следующий сезон.

Она выполнена в белых цветах с темно-синими шортами и вставками красного цвета на рукавах и гетрах.

Дизайн формы был разработан на основе знаковых вывесок на улицах города рядом с «Энфилдом», а форма воротника стала данью уважения команде, завоевавшей Кубок европейских чемпионов в 1977 году.

На гостевую форму также нанесена подпись бывшего главного тренера «красных» Боба Пэйсли. Так клуб отметил 100-летие со дня его рождения.

Форма вратаря выполнена в полностью зеленом цвете.

Напомним, в завершившемся сезоне «Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в прошлую субботу в финальном матче «Тоттенхэм» (2:0).