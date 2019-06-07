«Ливерпуль» представил гостевую форму (фото) - Советский спорт
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07 июня 2019 12:50ФутболЛипкин Антон

«Ливерпуль» представил гостевую форму (фото)

Она выполнена в бело-синих цветах.

«Ливерпуль» опубликовал в официальном твиттере клуба фото гостевой формы на следующий сезон.

Она выполнена в белых цветах с темно-синими шортами и вставками красного цвета на рукавах и гетрах.

Дизайн формы был разработан на основе знаковых вывесок на улицах города рядом с «Энфилдом», а форма воротника стала данью уважения команде, завоевавшей Кубок европейских чемпионов в 1977 году.

На гостевую форму также нанесена подпись бывшего главного тренера «красных» Боба Пэйсли. Так клуб отметил 100-летие со дня его рождения.

Форма вратаря выполнена в полностью зеленом цвете.

Напомним, в завершившемся сезоне «Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в прошлую субботу в финальном матче «Тоттенхэм» (2:0).

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