«Спартак» объявил о продлении контракта с Ещенко Соглашение рассчитано на один сезон.

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт красно-белых. Новое соглашение 35-летнего игрока обороны рассчитано на один год.

Ещенко выступает за «Спартак» с 2016 года. Его дебют состоялся 28 июля в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы с АЕКом из Ларнаки (1:1).

За три сезона Ещенко провел за «Спартак» 76 матчей и забил один гол – 8 августа 2016 года в матче с «Крыльями Советов» (1:0).

Напомним, в завершившемся сезоне «Спартак» занял в премьер-лиге пятое место и летом начнет выступление в Лиге Европы с третьего квалификационного раунда.

Совет директоров принял решение оставить Олега Кононова на посту главного тренера команды.