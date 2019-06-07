«Спартак» объявил о продлении контракта с Ещенко

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт красно-белых. Новое соглашение 35-летнего игрока обороны рассчитано на один год.
Ещенко выступает за «Спартак» с 2016 года. Его дебют состоялся 28 июля в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы с АЕКом из Ларнаки (1:1).
За три сезона Ещенко провел за «Спартак» 76 матчей и забил один гол – 8 августа 2016 года в матче с «Крыльями Советов» (1:0).
Напомним, в завершившемся сезоне «Спартак» занял в премьер-лиге пятое место и летом начнет выступление в Лиге Европы с третьего квалификационного раунда.
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