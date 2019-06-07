«Реал» презентовал новую форму с золотыми вставками (фото, видео)

Пресс-служба мадридского «Реала» опубликовала фотографии домашней формы на сезон-2019/20.
Экипировка выполнена в классическом белом цвете с золотыми вставками, а техническим спонсором выступила немецкая фирма adidas.
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