Рональд Куман: Если мяч будет у нас, то Роналду ничего не сможет нам сделать

Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман высказался о предстоящем финале Лиги наций с Португалией.
«Мне показалось, что Швейцария была лучше (в первом полуфинале), но Криштиану Роналду снова доказал, что он невероятный игрок, – приводит слова Кумана официальный сайт УЕФА. – Нам нужно держать мяч в матче против Португалии. Если мяч будет у нас, то Роналду ничего не сможет нам сделать».
Напомним, в среду Роналду сделал хет-трик в матче со Швейцарией (3:1) и вывел Португалию в финал Лиги наций. Накануне Голландия с таким же счетом, но в дополнительное время переиграла Англию (3:1).
Финал Лиги наций Португалия – Голландия пройдет 9 июня на стадионе «Драгау» в Порту.
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