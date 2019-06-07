Рональд Куман: Если мяч будет у нас, то Роналду ничего не сможет нам сделать - Советский спорт
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07 июня 2019 13:15ФутболЛипкин Антон

Рональд Куман: Если мяч будет у нас, то Роналду ничего не сможет нам сделать

Голландия и Португалия сыграют в финале Лиги наций.

Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман высказался о предстоящем финале Лиги наций с Португалией.

«Мне показалось, что Швейцария была лучше (в первом полуфинале), но Криштиану Роналду снова доказал, что он невероятный игрок, – приводит слова Кумана официальный сайт УЕФА. – Нам нужно держать мяч в матче против Португалии. Если мяч будет у нас, то Роналду ничего не сможет нам сделать».

Напомним, в среду Роналду сделал хет-трик в матче со Швейцарией (3:1) и вывел Португалию в финал Лиги наций. Накануне Голландия с таким же счетом, но в дополнительное время переиграла Англию (3:1).

Финал Лиги наций Португалия – Голландия пройдет 9 июня на стадионе «Драгау» в Порту.

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