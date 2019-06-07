Станислав Черчесов: Мы потеряли Газинского на несколько месяцев

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о состоянии игроков в преддверии матчей с Сан-Марино (8 июня) и Кипром (11 июня) в рамках квалификации Евро-2020.
«Состояние улучшалось с каждым днем, сегодня появилась свежесть. После окончания сезона мы дали три дня, чтобы ребята передохнули. Что касается состояния здоровья футболистов, то маленькие болячки – это рабочий момент.
Единственное – нас расстроила травма Газинского. Я общался с ним по видеоконференции. Сегодня у него должна была быть операция. Думаю, на несколько месяцев мы его потеряли.
В каком состоянии газон? Лучше спросить у игроков. Я постоять могу на любом», – цитирует специалиста Sport24.ru.
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