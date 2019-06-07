Глушаков поздравил Ещенко с подписанием нового контракта: Брат мой, ты машина Ещенко продлил контракт с красно-белыми на один сезон.

Капитан «Спартака» Денис Глушаков поздравил защитника Андрея Ещенко с подписанием нового контракта с клубом.

«Брат мой, поздравляю! Ты машина», – написал Глушаков под постом с новостью в официальном инстаграме «Спартака».

Напомним, контракт Ещенко рассчитан на один год. 35-летний игрок обороны выступает за «Спартак» с 2016 года. Его дебют состоялся 28 июля в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы с АЕКом из Ларнаки (1:1).

За три сезона Ещенко провел за «Спартак» 76 матчей и забил один гол – 8 августа 2016 года в матче с «Крыльями Советов» (1:0).

Ранее сообщалось, что «Спартак» может расторгнуть контракт с самим Глушаковым, который действует до 2020 года.