В следующем сезоне из ФНЛ могут вылететь только три клуба

Президент ФНЛ Игорь Ефремов рассказал о том, как изменится регламент лиги в связи с расширением РПЛ.
«В случае, если исполком примет решение о расширении (РПЛ), мы уже подготовили предложение в регламенте, что в предстоящем сезоне нас покинет не пять команд, а три, чтобы в сезоне-2020/21 у нас были все те же 20 команд», – приводит «Р-Спорт» слова Ефремова.
Напомним, накануне общее собрание клубов премьер-лиги приняло решение о расширении лиги до 18 клубов. По предложению РПЛ в следующем сезоне ни одна команда не вылетит в ФНЛ напрямую, а клубы, занявшие 15-е и 16-е места, сыграют стыковые матчи с третьей и четвертой командой ФНЛ. При этом два лучших клуба первенства напрямую выйдут в премьер-лигу.
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