Газинский перенес операцию на плече

«Юра, выздоравливай скорей и возвращайся на поле», - говорится в сообщении.
Напомним, что хавбек получил травму на 18-й минуте контрольной игры между сборной России и «Чертаново». Позже у полузащитника было выявлено повреждение вращательной манжеты плеча.
Добавим, что сборная России 8 июня в Саранске сыграет с командой Сан-Марино в рамках отборочного турнира на Евро-2020.
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