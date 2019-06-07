Газинский перенес операцию на плече - Советский спорт
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07 июня 2019 17:21Футбол

Газинский перенес операцию на плече

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский перенес операцию на плече, информирует пресс-служба сборной России.

«Юра, выздоравливай скорей и возвращайся на поле», - говорится в сообщении.

Напомним, что хавбек получил травму на 18-й минуте контрольной игры между сборной России и «Чертаново». Позже у полузащитника было выявлено повреждение вращательной манжеты плеча.

Добавим, что сборная России 8 июня в Саранске сыграет с командой Сан-Марино в рамках отборочного турнира на Евро-2020.

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