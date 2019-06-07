Песьяков и Шомуродов продлили контракты с «Ростовом» - Советский спорт
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07 июня 2019 17:32Футбол

Песьяков и Шомуродов продлили контракты с «Ростовом»

Голкипер Сергей Песьяков и нападающий Эльдор Шомуродов подписали новые контракты с «Ростовом».

Как сообщает пресс-служба ростовской команды Сергей Песьяков продлил контракт на 3 года, а Элдор Шомуродов пролонгировал соглашение на 5 лет.

Добавим, что в минувшем сезоне Песьяков провел 28 матчей за «Ростов» во всех турнирах, пропустив 28 мячей. На счету Шомуродова четыре забитых мяча и три результативные передачи в 32 встречах за ростовскую команду.

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