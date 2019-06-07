Проработавший 23 года со сборной Хорватии врач ушел из команды Он лечил Шукера и Бобана.

В Хорватии состоялись проводы врача национальной футбольной сборной Бориса Немеца.

Он пришел в команду весной 1996 года. При нем хорваты выиграли серебро ЧЕ-1996, бронзу ЧМ-1998 и серебро ЧМ-2018.

– Я благодарю вас за то величие, которое вы демонстрировали каждый день для каждого из нас. Спасибо и удачи в дальнейшей работе, – сказал капитан сборной Хорватии Лука Модрич.

На прощание специалисту подарили футболку с автографами всего игроков.