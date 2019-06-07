Дзюба показал фото с «братом-близнецом» - Советский спорт
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07 июня 2019 18:36ФутболКоноплев Александр

Дзюба показал фото с «братом-близнецом»

Дзюба шутит перед завтрашним матчем.

Нападающий сборной России опубликовал фотографию со своей картонной копией.

«Познакомился в Саранске с братом-близнецом», — прокомментировал Дзюба снимок.

8 июня в Саранке сборная России сыграет с Сан-Марино в рамках отборочного турнира к Евро-2020.

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Познакомился в Саранске с братом-близнецом 🦁🦁

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)

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