Дзюба показал фото с «братом-близнецом»

Нападающий сборной России опубликовал фотографию со своей картонной копией.
«Познакомился в Саранске с братом-близнецом», — прокомментировал Дзюба снимок.
8 июня в Саранке сборная России сыграет с Сан-Марино в рамках отборочного турнира к Евро-2020.
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