Бони может перейти в российский клуб

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Вилфрид Бони попал в сферу интересов российского клуба, сообщают «РИА Новости» с ссылкой на агентство Evol Sport.
– Его контракт со «Суонси» истек, так что мы занимаемся поиском новой команды. Чемпионат России нам очень интересен: тут есть сильные клубы, которые выступают в европейских турнирах. Вполне вероятно, Вилфрид продолжит карьеру в российском чемпионате. Это было бы интересно, – сообщил представитель футболиста.
30-летний Бони провел минувший сезон в катарской «Аль-Араби». На его счету пять мячей в семи матчах чемпионата Катара. Трансферная стоимость ивуарийца оценивается в 5,5 миллиона евро. Бони – чемпион Кот’Ивуара, Чехии и обладатель Кубка английской лиги.
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