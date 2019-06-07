Микаэль Брага: Я за увеличение российской премьер-лиги до 18 команд Журналист La Gazzetta dello Sport Микаэль Брага поделился мнением о возможном расширении числа участников российской премьер-лиги до 18 команд.

- Я за увеличение РПЛ до 18 команд, но только в случае решения определенных проблем. В России есть клубы, которые рискуют не доиграть нормально чемпионат до конца из-за финансовых проблем, как это было с «Анжи».

И надо составить действительно умный календарь. Считаю, что в последнем розыгрыше премьер-лиги было нелогично провести после зимнего перерыва только 12 туров. Если получится оформить расширение премьер-лиги до 18 команд грамотно, то это будет лучший шаг в сторону Европы, чем переход на «осень-весна», - приводит слова журналиста «Евро-футбол.ру».

Напомним, что в минувший четверг в офисе российской премьер-лиги прошло общее собрание команд, выступающих в чемпионате России, на котором 15 из 16 клубов выступили за расширение числа участников РПЛ.