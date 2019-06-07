Грузия с Григалавой и Кварацхелией обыграла Гибралтар - Советский спорт
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07 июня 2019 22:12ФутболКоноплев Александр

Грузия с Григалавой и Кварацхелией обыграла Гибралтар

Грузия набрала первые очки в отборе к Евро-2020.

Сборная Грузии обыграла Гибралтар со счетом 3:0 в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.

Голы на счету Валериана Гвилии (30-я минута), Георгия Папунашвили (59) и Вато Арвеладзе (76). Все 90 минут на поле провел защитник тульского «Арсенала» Гиа Григалава. Вингер «Локомотива» Хвича Кварацхелия был заменен на 47-й минуте.

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