Грузия с Григалавой и Кварацхелией обыграла Гибралтар

Сборная Грузии обыграла Гибралтар со счетом 3:0 в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.
Голы на счету Валериана Гвилии (30-я минута), Георгия Папунашвили (59) и Вато Арвеладзе (76). Все 90 минут на поле провел защитник тульского «Арсенала» Гиа Григалава. Вингер «Локомотива» Хвича Кварацхелия был заменен на 47-й минуте.
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