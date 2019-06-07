«Интер» заинтересовался полузащитником «Герты» «Интер» заинтересовался австрийским полузащитником «Герты» Валентино Лацаро.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Gazzetta dello Sport, представители «Интера» будут наблюдать за хавбеком в сегодняшнем отборочном матче к Евро-2020 между сборными Австрии и Словении.

Добавим, что в минувшем сезоне Лацаро 34 матча за «Герту» во всех турнирах, записав на свой счет три забитых мяча и семь голевых передач.

Действующий контракт 23-летнего полузащитника с берлинским клубом рассчитан до лета 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 17 миллионов евро.