«Интер» заинтересовался полузащитником «Герты» - Советский спорт
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07 июня 2019 22:54Футбол

«Интер» заинтересовался полузащитником «Герты»

«Интер» заинтересовался австрийским полузащитником «Герты» Валентино Лацаро.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Gazzetta dello Sport, представители «Интера» будут наблюдать за хавбеком в сегодняшнем отборочном матче к Евро-2020 между сборными Австрии и Словении.

Добавим, что в минувшем сезоне Лацаро 34 матча за «Герту» во всех турнирах, записав на свой счет три забитых мяча и семь голевых передач.

Действующий контракт 23-летнего полузащитника с берлинским клубом рассчитан до лета 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 17 миллионов евро.

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