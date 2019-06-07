Сербия с Йовичем крупно проиграла Украине Спаич тоже не помог.

В матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 сборная Украины обыграла Сербию – 5:0. По два мяча в составе победителей провели Виктор Цыганков и Евгений Коноплянка.

У проигравших 90 минут на поле провел защитник «Краснодара» Урош Спаич. Новичок «Реала» Лука Йович был заменен на 72-й минуте.

Украина с семью очками после трех матчей лидирует в группе B.