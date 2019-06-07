Динияр Билялетдинов не против расширения премьер-лиги

Экс-полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов в целом одобряет идею расширения премьер-лиги с 16 до 18 команд с сезона-2020/21.
– Расширение клубов в российской премьер-лиге — это хорошая идея, но я не знаю, как она может существовать в нынешних реалиях. Денег становится всё меньше, команд, готовых тянуть турнир, — меньше. Кто эти два клуба, которые захотят участвовать в чемпионате и нести убыток, – приводит слова Билялетдинова news.ru.
В последний раз в чемпионате России по футболу играло 18 команд в 1997 году.
Надаль опять разгромил Федерера, не отдав ни сетаВ полуфинале «Ролан Гарроса» Рафаэль Надаль за 2,5 часа обыграл Роджера Федерера, не отдав швейцарцу ни одной партии. И вышел в свой 12-й финал в Париже. Сергей Кузьмин: Победа Руиса над Джошуа не случайнаРоссийский тяжеловес Сергей Кузьмин поделился впечатлениями от поединка Энтони Джошуа и Энди Руиса, а также не выразил особого интереса к бою Геннадия Головкина со Стивом Роллсом. Украина нам поможет? Хитросплетения отбора на Евро-2020В пятницу возобновятся отборочные матчи чемпионата Европы следующего года. Нас интересует не только группа I, где выступает сборная России. Дебют Хандожко в UFC и битва Ян — Ривера в Чикаго. Главные бои июня в ММАРоссиянин Сергей Хандожко дебютирует в UFC, Петр Ян проведет очередной поединок на пути к титульному поединку, а Валентина Шевченко будет защищать пояс в схватке против Джессики Ай. «Советский спорт» рассказывает о самых интересных поединках июня в смешанных единоборствах. Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. «Спартак» против всех: как голосовали за расширение премьер-лигиВ четверг общее собрание премьер-лиги одобрило расширение турнира до 18 клубов. Осталось получить одобрение исполкома РФС, но за ним дело не станет. В нашем футболе наступает новая эра – таких масштабных перемен РПЛ не знала с 2011 года, когда перешла на систему «осень-весна». Юрий Семин: В СССР при 18 клубах в мороз не играли. И сейчас можно так сделатьГлавный тренер «Локомотива» – единственный среди своих нынешних коллег по РПЛ, кто работал в чемпионате России в 1997 году, когда в турнире последний раз участвовали не 16, как сейчас, а 18 клубов. Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону. Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года? Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране. Виктор Демьяненко: Санчес – не тренер. Посмотрите на бои Головкина и ГассиеваСеребряный призер московской Олимпиады и чемпион Европы Виктор Демьяненко поделился ожиданиями от поединка Геннадия Головкина и Стива Роллса. В «Бостоне» объявилась девочка под номером 55Американский форвард «Брюинз» Ноэль Аккьяри симуляцией в решающий момент матча предал партнеров и команду. Почему Никитину не предлагают новый контракт?Главный тренер обладателя Кубка Гагарина ЦСКА Игорь Никитин пока не получил предложения переподписать контракт на улучшенных условиях. Не сузить бы мастерство! Мнения экспертов о переходе на канадские коробкиНа конгрессе ИИХФ президент этой организации Рене Фазель объявил, что ЧМ-2020 в Швейцарии пройдет на площадках канадского формата – 60x26 метров. Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. Как Хандожко дебютировал в UFC, а Смит задушил Густафссона. Хайлайты турнира в Швеции1 июня в Стокгольме (Швеция) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 153. Кто и во сколько покажет сборную. Весь футбол на ТВПредлагаем расписание бесплатных телевизионных трансляций отборочных матчей Евро-2020. Мнение Андронова: РПЛ приняла вредное решение. Лучше бы изучили пример Украины15 клубов из 16 проголосовали за расширение РПЛ до 18 участников. Против оказался только «Спартак. Это как раз тот случай, когда я его поддерживаю всецело. На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. Карен Хачанов: Взял Оливье, очень доволенПервая ракетка России Карен Хачанов продолжает побеждать на «Ролан Гарросе». Кубок Стэнли VS Кубок Гагарина: какой из них круче?За Кубок Стэнли говорит история, а за Гагарина – вес и название. Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. «Яжемать» не может ждать? Новый скандал с Сереной УильямсНе успела Серена Уильямс покинуть Париж после поражения в третьем круге от Софии Кенин, как снова стала участницей скандала. Четыре русских девушки – в четвертом круге «Ролан Гарроса»! И ни одной россиянкиПервая неделя Открытого чемпионата Франции принесла немало сенсаций. Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей. Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. «Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту». Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.