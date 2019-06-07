Динияр Билялетдинов не против расширения премьер-лиги Проблемой могут стать деньги.

Экс-полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов в целом одобряет идею расширения премьер-лиги с 16 до 18 команд с сезона-2020/21.

– Расширение клубов в российской премьер-лиге — это хорошая идея, но я не знаю, как она может существовать в нынешних реалиях. Денег становится всё меньше, команд, готовых тянуть турнир, — меньше. Кто эти два клуба, которые захотят участвовать в чемпионате и нести убыток, – приводит слова Билялетдинова news.ru.

В последний раз в чемпионате России по футболу играло 18 команд в 1997 году.