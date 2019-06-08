Дубль Месси принес Аргентине победу над Никарагуа Также два гола забил Лаутаро Мартинес.

Сборная Аргентины в товарищеском матче нанесла поражение Никарагуа (5:1) на «Эстадио дель Бисентенарио» в Сан-Хуане.

По дублю сделали форварды форварды Лионель Месси («Барселона») и Лаутаро Мартинес («Интер»), еще один гол на счету полузащитника «Уотфорда» Роберто Перейры.

Отметим, что Месси забил два гола за две минуты. А окончательный счет в матче установил полузащитник Хуан Рамон Баррера, реализовавший пенальти на 90-й минуте.

Сборная Аргентины завершила подготовку к Кубку Америки, на групповом этапе которого сыграет с Колумбией (16 июня), Парагваем (20 июня) и Катаром (23 июня).

Товарищеский матч

Аргентина – Никарагуа – 5:1 (2:0)

Голы: Месси, 37, 38. Мартинес, 63, 73. Перейра, 81 – Баррера, 90, с пенальти.