Криштиану Роналду: Несмотря на 34 года, чувствую себя прекрасно Португалец сделал хет-трик в ворота Швейцарии и вывел свою сборную в финал Лиги наций.

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, как ему удается поддерживать свою форму в 34 года.

«Все дело в подготовке – это моя рабочая этика, – приводит слова португальца официальный сайт УЕФА. – Я чувствую себя прекрасно, несмотря на свои 34 года.

Самое важное – в твоей голове. Главное чувствовать мотивацию и счастье, не сбиваться с пути. Я думаю, мне еще есть что дать футболу. Чувствую себя очень хорошо».

Напомним, в среду Роналду сделал хет-трик в полуфинале Лиги наций со Швейцарией (3:1). Теперь в воскресенье в решающем матче Португалия сыграет с Голландией. Начало матча на стадионе «Драгау» в Порту – 21:45 (мск).