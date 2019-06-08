Криштиану Роналду: Несмотря на 34 года, чувствую себя прекрасно

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, как ему удается поддерживать свою форму в 34 года.
«Все дело в подготовке – это моя рабочая этика, – приводит слова португальца официальный сайт УЕФА. – Я чувствую себя прекрасно, несмотря на свои 34 года.
Самое важное – в твоей голове. Главное чувствовать мотивацию и счастье, не сбиваться с пути. Я думаю, мне еще есть что дать футболу. Чувствую себя очень хорошо».
Напомним, в среду Роналду сделал хет-трик в полуфинале Лиги наций со Швейцарией (3:1). Теперь в воскресенье в решающем матче Португалия сыграет с Голландией. Начало матча на стадионе «Драгау» в Порту – 21:45 (мск).
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