Криштиану Роналду: У Голландии прекрасные молодые и опытные игроки, что делает ее еще сильнее

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о сопернике команды по финалу Лиги наций – сборной Голландии.
«Сборная Нидерландов – отличная команда, – приводит слова 34-летнегоо португальца официальный сайт УЕФА. – Они показывают очень хорошую игру.
Я наблюдал за ними в последних матчах. У них отличная команда с прекрасными игроками – молодыми и более опытными. Это делает их еще сильнее».
Напомним, в среду в полуфинале Португалия благодаря хет-трику Роналду нанесла поражение Швейцарии (3:1), а на следующий день Голландия с таким же счетом, но в дополнительное время обыграла Англию.
Финал Лиги наций пройдет 9 июня на стадионе «Драгау» в Порту. Начало – 21:45 (мск).
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