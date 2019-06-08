Криштиану Роналду: У Голландии прекрасные молодые и опытные игроки, что делает ее еще сильнее Португалия и Голландия сыграют в финале Лиги наций.

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о сопернике команды по финалу Лиги наций – сборной Голландии.

«Сборная Нидерландов – отличная команда, – приводит слова 34-летнегоо португальца официальный сайт УЕФА. – Они показывают очень хорошую игру.

Я наблюдал за ними в последних матчах. У них отличная команда с прекрасными игроками – молодыми и более опытными. Это делает их еще сильнее».

Напомним, в среду в полуфинале Португалия благодаря хет-трику Роналду нанесла поражение Швейцарии (3:1), а на следующий день Голландия с таким же счетом, но в дополнительное время обыграла Англию.

Финал Лиги наций пройдет 9 июня на стадионе «Драгау» в Порту. Начало – 21:45 (мск).