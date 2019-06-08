Представитель примеры: Россия может оказаться исключенной из Лиги чемпионов Ассоциация европейских клубов разработала новый формат Лиги чемпионов.

Официальный представитель чемпионата Испании в России Даниэль Серехидо рассказал о том, как предложенный новый формат Лиги чемпионов скажется на российских клубах.

«В плюсе будут только гранды чемпионатов Испании, Италии, Франции, Германии и Франции, – сказал Серехидо в интервью «Известиям». – Те чемпионаты, у которых более низкий коэффициент УЕФА, например Россия, могут оказаться почти полностью исключены из новой Лиги чемпионов. Все просто».

Напомним, Ассоциация европейских клубов разработала новый формат Лиги чемпионов, по которому с 2024 года в турнире останутся 32 клуба, разбитые на четыре группы. При этом команда, занявшие первые шесть мест в каждой группе будут автоматически получать право выступить в турнире в следующем сезоне. Таким образом, каждый год в Лиге чемпионов будет только по восемь новых команд. По информации источника, эту идею поддержал президент УЕФА Александр Чеферин.