Вячеслав Колосков: Идея играть Лигу чемпионов без российских клубов абсурдна Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о возможном неучастии российских клубов в новом формате Лиги чемпионов.

«Сама идея играть без российских клубов абсурдна. Наши команды доказали, что российская лига входи в число сильнейших в Европе. Там во главе угла находится экономика, игры с нашими клубами не приносят нужного финансового эффекта. Еще одна причина — наши команды в последнее время в европейских турнирах выступают крайне неудачно. Есть отдельные матчи, такие как ЦСКА — «Реал», которые показывают потенциал российских команд.

Не представляю себе новый формат Лиги чемпионов без российских клубов, тем более три-четыре клуба у нас финансово состоятельны, и нет никаких подозрений на нарушения финансового fair-play», - цитирует Колоскова Sport24.ru.

Напомним, Ассоциация европейских клубов разработала новый формат Лиги чемпионов, по которому с 2024 года в турнире останутся 32 клуба, разбитые на четыре группы. При этом команда, занявшие первые шесть мест в каждой группе будут автоматически получать право выступить в турнире в следующем сезоне. Таким образом, каждый год в Лиге чемпионов будет только по восемь новых команд. По информации источника, эту идею поддержал президент УЕФА Александр Чеферин.