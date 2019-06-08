«Зенит» получил награду РПЛ «За лучшую посещаемость в сезоне-2018/19»

Средняя посещаемость домашних матчей питерцев составила 48 244 зрителя.
«В этом сезоне Премьер-лига установила рекорд посещаемости. Очень приятно, что львиную долю этого успеха обеспечил футбольный клуб «Зенит». «Зенит» — абсолютный чемпион по показателям средней и общей посещаемости. Пятьдесят тысяч человек, которые ходят на каждый матч, — это уникальная цифра, которой мы все гордимся», — приводит слова коммерческого директора РПЛ Павла Суворова официальный сайт «Зенита».
Напомним, в прошедшем сезоне «Зенит» стал чемпионом России.
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