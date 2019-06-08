Дзюба обратился к болельщикам перед игрой с Сан-Марино Нападающий сборной России Артем Дзюба обратился к болельщикам перед матчем отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Сан-Марино.

«Сегодня — матч против Сан-Марино! Пусть ваша поддержка будет как можно громче», – подписал фото в инстаграме Дзюба.

Матч начнется в Саранске в 19:00 по московскому времени.

После домашнего ЧМ-2018, где сборная России в четвертьфинале уступила Хорватии, подопечные Черчесова провели в 2018 году 6 матчей.

В рамках Лиги Наций россияне обыграли Турцию (2:1 и 2:0), разошлись миром и проиграли Швеции (0:0 и 0:2), а в товарищеских матчах разгромили Чехию (5:1) и неудачно сыграли с Германией (0:3).

Отбор к Евро-2020 россияне начали в марте с выезда в Брюссель, где были переиграны командой Бельгии - 1:3. Через три дня сборная России разгромила на выезде Казахстан (4:0).