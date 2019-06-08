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08 июня 2019 16:28ФутболСпирин Дмитрий

Финк возглавил японский клуб

Бывший главный тренер «Базеля» и «Гамбурга» Торстен Финк возглавил японский клуб «Виссел Кобе».

Последним клубом 51-летнего немца был швейцарский «Грассхоппер», в котором он проработал один сезон.

Напомним, за «Виссел Кобе» выступают бывшие игроки сборной Испании Давид Вилья и Андрес Иньеста, а также экс-форвард сборной Германии Лукас Подольски.

После 14 туров «Виссел Кобэ» идет 13-м в J-лиге.

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