Финк возглавил японский клуб

Геннадий Машьянов: Это закат карьеры Джошуа. Он – искусственно раздутая фигура Известный российский тренер Геннадий Машьянов назвал «раздутой» фигуру британского экс-чемпиона мира Энтони Джошуа, и заявил, что победа Энди Руиса не является сенсацией.

Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэль Лучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.

Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мира Последняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру.

Россию могут не пустить в новую Лигу чемпионов? Как бы не так! Представитель испанской лиги Даниэль Серехидо допустил отсутствие российских клубов среди участников главного еврокубка после реформы 2024 года. Объясняем, почему нам не стоит паниковать.

Проме-е-е-е-с! Бывший спартаковец вывел голландцев в финал Лиги наций Во втором полуфинале Лиги наций сборная Голландии в дополнительное время вырвала волевую победу у англичан.

Хачанов покинул «Ролан Гаррос», осталась только дочь русских эмигрантов Последний россиянин вылетел с «Ролан Гаррос»: Карен Хачанов уступил австрийцу Доминику Тиму в 1/4 финала. Главная сенсация дня – победа гражданки США Аманды Анисимовой над Симоной Халеп.

Вошел в восьмерку. И в десятку! Хачанов – в четвертьфинале «Ролан Гарроса» Победив Хуана-Мартина Дель Потро, Карен Хачанов впервые в карьере пробился в четвертьфинал турнира «Большого шлема». И гарантировал себе место в топ-10 рейтинга по итогам «Ролан Гарроса»!

ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезонья Первые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.

Сергей Ковалев: Цель – стать абсолютным чемпионом мира Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе рассказал о своей подготовке к поединку против британца Энтони Ярда, который должен пройти в Челябинске.

Карен Хачанов: Взял Оливье, очень доволен Первая ракетка России Карен Хачанов продолжает побеждать на «Ролан Гарросе».

Сомбреро вместо шлема – как отдыхают хоккеисты Штурм Алтая, победа над тещей и никакого льда! Обзор соцсетей.

Канада в хоккее все еще доминирует? В Братиславе изобретатели хоккея в четвертый раз за минувшие пять лет вышли в финал чемпионата мира.

Андрей Червиченко: Если Лигу чемпионов закроют для России, клубы подадут в суд и выиграют дело! Экс-президент «Спартака» прокомментировал сообщения о том, что российская премьер-лига в 2024 году может остаться без Лиги чемпионов.