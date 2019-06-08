Михайлович продлил контракт с «Болоньей» - Советский спорт
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08 июня 2019 16:56ФутболСпирин Дмитрий

Михайлович продлил контракт с «Болоньей»

«Болонья» объявила о продлении контракта с главным тренером команды Синишей Михайловичем.

С тренером подписано трехлетнее соглашение. Зарплата Михайловича составит 2 миллиона евро за сезон.

«Это важный момент для нашего клуба. У нас амбициозный проект. Мы хотим расти, и клубу нужны такие люди, как Михайлович.

Сейчас мы будем работать над созданием команды, которая сможет доставлять удовольствие нашим болельщикам», — говорится в заявлении руководства клуба.

«Болонья» завершила минувший сезон на 10-м месте в чемпионате Италии.

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