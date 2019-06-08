Аурелио де Лаурентис: Многие хотят купить наших игроков, но «Наполи» - не супермаркет - Советский спорт
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08 июня 2019 18:54Футбол

Аурелио де Лаурентис: Многие хотят купить наших игроков, но «Наполи» - не супермаркет

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис заявил, что не собирается этим летом отпускать лидеров команды в другие клубы.

- Мои сотрудники говорят мне, что «Интер» хочет разобрать «Наполи» и пытается скупить сильнейших игроков, но я не собираюсь их продавать - ни Петра Зелиньски, ни Лоренцо Инсинье.

Инсинье может играть в лучших командах Европы, но сейчас он игрок «Наполи» и счастлив находиться здесь.

Очень много команд хотят купить наших игроков, но «Наполи» - не супермаркет, наши игроки не продаются, если только мы не купим кого-то, кто, по нашему мнению, сделает команду сильнее, - приводит слова Лаурентиса Goal.com.

Ранее сообщалось, что нападающий «Наполи» Инсинье может летом перейти в «Интер», при этом в обратном направлении последует форвард миланского клуба Мауро Икарди, а полузащитником неаполитанской команды Зелиньски интересовались сразу несколько клубов среди которых «Ювентус» и «Ливерпуль».

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