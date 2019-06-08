Илья Геркус: Россию не исключат из Лиги чемпионов, если сохраним шестое место в рейтинге - Советский спорт
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08 июня 2019 20:31Футбол

Илья Геркус: Россию не исключат из Лиги чемпионов, если сохраним шестое место в рейтинге

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением возможное неучастие российских клубов в новом формате Лиги чемпионов.

- Будет ли сделан следующий шаг к еще большей элитарности Лиги чемпионов, чему оппонирует, в частности, испанская лига, а наряду с ней бундеслига и премьер-лига? Думаю, да, хотя и не в такой радикальной форме.

Приведет ли это к исключению российского футбола из Лиги чемпионов? Нет, если мы будем выступать хорошо и сохранять шестое место в рейтинге УЕФА. Но для этого нам нужны хорошие результаты в европейских турнирах. Как этого добиваться на постоянной основе - это повод для отдельного разговора, - приводит слова Геркуса Sport24.ru.

Напомним, что «Проект 2024» был представлен еще три месяца назад президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли на заседании руководимой им Европейской клубной ассоциации (ЕКА). Согласно проекту в Лиге чемпионов-2024/25, как и сейчас, должны принять участие 32 клуба. Но разбиты они будут не на восемь групп, а на четыре.

Сразу шесть команд каждой группы (то есть, 24 из 32!) должны автоматом сохранять прописку в турнире на следующий сезон. Из восьми оставшихся вакансий лишь половина (!) будет заполняться через национальные чемпионаты. Четыре путевки планируется отдать полуфиналистам Лиги Европы.

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