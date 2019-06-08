Россия – Сан-Марино. Дзюба оформил хет-трик

На 74-й минуте второй мяч в этой игре на свой счет записал нападающий российской команды Артем Дзюба, головой замкнувший подачу полузащитника Александра Головина. Спустя две минуты Дзюба оформил хет-трик.
Таким образом, счет в этой встрече стал 6:0 в пользу сборной России.
Напомним, что голами в составе сборной России также отметились Федор Кудряшов (36) и Антон Миранчук (41), еще один мяч в собственные ворота отправил защитник Сан-Марино Микеле Чеволи (28).
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