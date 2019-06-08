Россия – Сан-Марино. Дзюба оформил хет-трик В эти минуты на «Мордовия Арене» в Саранске проходит матч 3-го тура отборочного этапа на Евро-2020 между сборными России и Сан-Марино.

На 74-й минуте второй мяч в этой игре на свой счет записал нападающий российской команды Артем Дзюба, головой замкнувший подачу полузащитника Александра Головина. Спустя две минуты Дзюба оформил хет-трик.

Таким образом, счет в этой встрече стал 6:0 в пользу сборной России.

Напомним, что голами в составе сборной России также отметились Федор Кудряшов (36) и Антон Миранчук (41), еще один мяч в собственные ворота отправил защитник Сан-Марино Микеле Чеволи (28).