Сборная России одержала самую крупную победу с 1992 года

Победа над Сан-Марино (9:0) стала для сборной России самой крупной в истории, начиная с 1992 года.
Предыдущим рекордом была победа над Лихтенштейном со счетом 7:0 в сентябре 2015 года.
Отметим, что в обоих матчах покером отметился нападающий Артем Дзюба. В разгроме обеих команд поучаствовал Федор Смолов (гол Лихтенштейну и дубль Сан-Марино).
Свой первый матч сборная России провела в 1992 году. До этого команда выступала под флагами Российской Империи, СССР и СНГ.
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