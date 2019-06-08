Сборная России одержала самую крупную победу с 1992 года - Советский спорт
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08 июня 2019 20:55ФутболКоноплев Александр

Сборная России одержала самую крупную победу с 1992 года

Установлен новый рекорд.

Победа над Сан-Марино (9:0) стала для сборной России самой крупной в истории, начиная с 1992 года.

Предыдущим рекордом была победа над Лихтенштейном со счетом 7:0 в сентябре 2015 года.

Отметим, что в обоих матчах покером отметился нападающий Артем Дзюба. В разгроме обеих команд поучаствовал Федор Смолов (гол Лихтенштейну и дубль Сан-Марино).

Свой первый матч сборная России провела в 1992 году. До этого команда выступала под флагами Российской Империи, СССР и СНГ.

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