Дмитрий Булыкин: Матч с Кипром будет чуть посложнее

Бывший нападающий «Аякса» и сборной России Дмитрий Булыкин после победы над Сан-Марино в рамках отборочного турнира Евро-2020 (9:0) отметил, что следующий матч против Кипра будет сложнее.
– Рад за нашу сборную. Сан-Марино – не показатель, но здорово, что забивают, реализовывают моменты, нащупывают взаимодействие, и шанс дается многим футболистам. Ребята все хорошо сыграли, многое получалось, а когда все получается, особенно после крупного счета, ты начинаешь играть на кураже.
Матч с Кипром будет чуть посложнее, но эту команду мы тоже обязаны обыгрывать. Самое главное после этой победы – сильно не расслабиться, а выйти на следующую игру сконцентрированными, – приводит слова Булыкина Sport24.
Победа над Сан-Марино стала самой крупной в истории сборной России.
Матч с Кипром пройдет 11 июня в Нижнем Новгороде.
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