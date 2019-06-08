Дмитрий Булыкин: Матч с Кипром будет чуть посложнее Булыкин предостерегает сборную России.

Бывший нападающий «Аякса» и сборной России Дмитрий Булыкин после победы над Сан-Марино в рамках отборочного турнира Евро-2020 (9:0) отметил, что следующий матч против Кипра будет сложнее.

– Рад за нашу сборную. Сан-Марино – не показатель, но здорово, что забивают, реализовывают моменты, нащупывают взаимодействие, и шанс дается многим футболистам. Ребята все хорошо сыграли, многое получалось, а когда все получается, особенно после крупного счета, ты начинаешь играть на кураже.

Матч с Кипром будет чуть посложнее, но эту команду мы тоже обязаны обыгрывать. Самое главное после этой победы – сильно не расслабиться, а выйти на следующую игру сконцентрированными, – приводит слова Булыкина Sport24.

Победа над Сан-Марино стала самой крупной в истории сборной России.

Матч с Кипром пройдет 11 июня в Нижнем Новгороде.