Юрий Ковтун: Черчесов проверял костяк Ковтун объяснил, почему Черчесов не выпустил на матч с аутсайдером второй состав.

Известный футболист и тренер Юрий Ковтун отметил, что в матче отборочного турнира Евро-2020 против сборной Сан-Марино (9:0) главный тренер сборной России Станислав Черчесов не пошел на эксперименты.

– Игроки отлично выполнили установки тренера на этот матч. Я думаю, что Черчесов перед матчем с командой Сан-Марино видел для себя оптимальный состав. В этом матче он проверял костяк, который будет использоваться в дальнейших отборочных играх, – приводит слова Ковтуна ТАСС.

Сборная России в матче с Сан-Марино одержала самую крупную победу в своей истории.