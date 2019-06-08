Юрий Ковтун: Черчесов проверял костяк

Известный футболист и тренер Юрий Ковтун отметил, что в матче отборочного турнира Евро-2020 против сборной Сан-Марино (9:0) главный тренер сборной России Станислав Черчесов не пошел на эксперименты.
– Игроки отлично выполнили установки тренера на этот матч. Я думаю, что Черчесов перед матчем с командой Сан-Марино видел для себя оптимальный состав. В этом матче он проверял костяк, который будет использоваться в дальнейших отборочных играх, – приводит слова Ковтуна ТАСС.
Сборная России в матче с Сан-Марино одержала самую крупную победу в своей истории.
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