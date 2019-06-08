Черчесов не против перехода Кудряшова в российский топ-клуб

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов намекнул, что защитнику «Истанбул Башакшехир» Федору Кудряшову пора возвращаться в российский чемпионат.
— Федора мы знаем давно, он еще в 17–18 лет у меня в основном составе «Спартака» играл. Надо отдать ему должное, ведь полгода в Турции пошли ему в плюс. Он в каких-то компонентах добавил, что не может нас не радовать. Сейчас он перед выбором, оставаться в Турции или возвращаться. Посмотрим, как отреагируют наши топ-клубы на его сегодняшнюю игру, – приводит слова Черчесова «Чемпионат».
Ранее Кудряшов выступал за «Спартак», «Химки», «Томь», «Краснодар», «Ахмат», «Ростов» и «Рубин».
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